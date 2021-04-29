Список с личными данными должников в подъезде кемеровского дома возмутил жильцов

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В одном из многоквартирных домов кузбасской столицы жильцы обнаружили в подъезде "доску позора", на которой сотрудники УК указали личные данные всех должников.

Жители одного из домов на проспекте Ленина в Кемерове заметили в подъезде список должников, где указаны их фамилий с инициалами, номера квартир и сумма задолженности за коммунальные услуги.


Также на бумаге есть приписка с обращением к другим жильцам дома о том, что люди с долгами якобы проживают в здании за чужой счет.

– Жители дома готовят письмо в прокуратуру... На самом деле, это является грубым нарушением ФЗ №152 "О персональных данных", – передает слова возмутившегося горожанина сайт VSE42.Ru.

Собеседник отметил, что в управляющей компании "Рассвет" владельцам квартир пояснили, что именно так в организации работают с людьми, которые не спешат расставаться с задолженностью.


При этом издание сообщает, что в самой УК предоставить оперативный комментарий по ситуации не смогли,

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