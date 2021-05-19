Список просматриваемых камерами участков Кемерова расширится

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, в Кемерове ищут подрядчика, который займется установкой и круглосуточным обслуживанием 11 камер видеонаблюдения. Вся информация с устройств должна храниться у организации 30 суток. Начальная стоимость контракта — 970 443 рубля.

Так, по две камеры исполнитель должен установить в следующих местах:

на территории, прилегающей к бульвару Строителей, д. 19, линейный парк бульвара Строителей (район кольца проспекта Ленина и бульвара Строителей);

на территории, прилегающей к проспекту Московский, д. 21 (пересечение бульвара Строителей, проспектов Притомский и Московский), постамент с танком Т-34 и парковая зона возле Президентского кадетского училища;

на территории, прилегающей к проспекту Советский, д. 43, пересечение улицы Кирова и проспекта Советский, пешеходные зоны, площадка "старого цирка" и аллея улицы Кирова возле светодиодного экрана;

на территории, прилегающей к проспекту Советский, д. 55, театральная площадь (территория, прилегающая к театру Драмы) и часть аллеи Героев.

Еще по одной камере видеонаблюдения появится в некоторых частях города:

на территории, прилегающей к проспекту Ленинградский, д. 18, сквер Памяти блокадному Ленинграду;

на территории, прилегающей к проспекту Ленина, д. 91, площадка напротив кинотеатра "Юбилейный";

на территории, прилегающей к проспекту Химиков, д. 32, площадка возле постамента "Мать и дитя";

на территории, прилегающей к бульвару Пионерский, д. 4а, площадка возле мемориала Воинам-Кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах;

на территории, прилегающей к проспекту Ленина, д. 66 б, пешеходная площадка на Пионерском бульваре возле здания "Ростелекома";

на территории, прилегающей к проспекту Октябрьский, д. 78 б, сквер с фонтаном возле ТЦ "Ноград" в микрорайоне "Шалготарьян";

на территории, прилегающей к проспекту Советский, д. 25, пересечение проспектов Кузнецкий и Советский, пешеходная зона.

Последний день приема заявок — 26 мая, итоговый аукцион состоится спустя двое суток — 28 мая. Проект предусматривает начало видеонаблюдения уже с 1 июля текущего года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 мая, определение подрядчика состоится 28 мая. Согласно плану, видеонаблюдение начнется с 1 июля.