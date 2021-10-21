Список подлежащих обязательной вакцинации граждан увеличился в Кузбассе

Накануне вышло постановление Главного государственного санитарного врача по Кузбассу, вносящее изменения в действие мер против коронавирусной инфекцией. Значительно расширилась категория граждан, подлежащих вакцинации. В частности, в список вошли студенты старше 18 лет.

Согласно документу, выложенному пресс-службой администрации Кузбасса, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить охват вакцинацией от коронавируса не менее 80% работников.

Отмечается, что такие меры необходимы для:

медицинских и образовательных организаций;

организаций социального обслуживания;

многофункциональных центров;

организаций общественного транспорта и такси;

организаций энергетики;

государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу;

государственных и муниципальных органов власти;

организаций в сфере предоставления услуг;

организаций с вахтовым методом работы;

волонтерских организаций;

правоохранительных органов.

До 25 ноября текущего года нужно будет привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 декабря ‒ вторым компонентом.

Напомним, что накануне Кузбасс вновь побил свой рекорд по заболеваемости COVID-19.