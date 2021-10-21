Список подлежащих обязательной вакцинации граждан увеличился в Кузбассе

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В Кемеровской области был расширен перечень граждан, для которых вакцинация от коронавирусной инфекции является обязательной. В него попали и студенты.

Накануне вышло постановление Главного государственного санитарного врача по Кузбассу, вносящее изменения в действие мер против коронавирусной инфекцией. Значительно расширилась категория граждан, подлежащих вакцинации. В частности, в список вошли студенты старше 18 лет.


Согласно документу, выложенному пресс-службой администрации Кузбасса, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить охват вакцинацией от коронавируса не менее 80% работников.


Отмечается, что такие меры необходимы для:

  • медицинских и образовательных организаций;
  • организаций социального обслуживания;
  • многофункциональных центров;
  • организаций общественного транспорта и такси;
  • организаций энергетики;
  • государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу;
  • государственных и муниципальных органов власти;
  • организаций в сфере предоставления услуг;
  • организаций с вахтовым методом работы;
  • волонтерских организаций;
  • правоохранительных органов.

До 25 ноября текущего года нужно будет привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 декабря ‒ вторым компонентом.


Напомним, что накануне Кузбасс вновь побил свой рекорд по заболеваемости COVID-19.

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