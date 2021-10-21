Список подлежащих обязательной вакцинации граждан увеличился в Кузбассе

Накануне вышло постановление Главного государственного санитарного врача по Кузбассу, вносящее изменения в действие мер против коронавирусной инфекцией. Значительно расширилась категория граждан, подлежащих вакцинации. В частности, в список вошли студенты старше 18 лет.
Согласно документу, выложенному пресс-службой администрации Кузбасса, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить охват вакцинацией от коронавируса не менее 80% работников.
Отмечается, что такие меры необходимы для:
- медицинских и образовательных организаций;
- организаций социального обслуживания;
- многофункциональных центров;
- организаций общественного транспорта и такси;
- организаций энергетики;
- государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу;
- государственных и муниципальных органов власти;
- организаций в сфере предоставления услуг;
- организаций с вахтовым методом работы;
- волонтерских организаций;
- правоохранительных органов.
До 25 ноября текущего года нужно будет привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 декабря ‒ вторым компонентом.
Напомним, что накануне Кузбасс вновь побил свой рекорд по заболеваемости COVID-19.
Загрузка комментариев