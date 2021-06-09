Спецоперация по задержанию фальшивомонетчиков прошла в Новокузнецке

По данным полиции, к сбыту поддельных денег оказались причастны двое Новокузнечан в возрасте 21 и 23 лет. Их задержали в ходе спецоперации при поддержке бойцов ОМОН. При себе у злоумышленников было обнаружено пять фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчины приобретали банкноты дистанционно, после чего сбывали их в местных магазинах, покупая недорогие товары. В некоторых торговых точках, где уже побывали злоумышленники, правоохранители нашли поддельные купюры.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.