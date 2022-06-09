Специальные маршруты до кладбищ будут работать в Новокузнецке 12 июня

Согласно информации управления по транспорту и связи Новокузнецка, на Троицу горожане смогут воспользоваться специальными автобусными маршрутами, чтобы добраться до кладбищ и помянуть усопших. Всего на дороги выйдет не менее 33 единиц техники, при необходимости количество увеличат.

Будут организованы следующие восемь маршрутов:

Космонавтов – Ильинское кладбище (два автобуса);

ДК Алюминщиков – Кузнецкое кладбище (десять автобусов);

Вокзал - Редаковское кладбище (12 автобусов);

Площадь побед – Митинское кладбище (два автобуса);

Вокзал – Бунгурское кладбище (один автобус);

Мурманская – Байдаевское кладбище (четыре автобуса);

Ярославская – Кузнецкое кладбище (один автобус);

Дом творчества – Кузнецкое кладбище (один автобус).

Как уточнили журналисту AVOKADO в УТИС, данные маршруты будут действовать только 12 июня.

Транспортники порекомендовали новокузнечанам отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать меры предосторожности.