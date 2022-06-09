Специальные маршруты до кладбищ будут работать в Новокузнецке 12 июня

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Несколько десятков автобусов довезут жителей южной столицы Кузбасса к кладбищам.

Согласно информации управления по транспорту и связи Новокузнецка, на Троицу горожане смогут воспользоваться специальными автобусными маршрутами, чтобы добраться до кладбищ и помянуть усопших. Всего на дороги выйдет не менее 33 единиц техники, при необходимости количество увеличат.


Будут организованы следующие восемь маршрутов:

  • Космонавтов – Ильинское кладбище (два автобуса);
  • ДК Алюминщиков – Кузнецкое кладбище (десять автобусов);
  • Вокзал - Редаковское кладбище (12 автобусов);
  • Площадь побед – Митинское кладбище (два автобуса);
  • Вокзал – Бунгурское кладбище (один автобус);
  • Мурманская – Байдаевское кладбище (четыре автобуса);
  • Ярославская – Кузнецкое кладбище (один автобус);
  • Дом творчества – Кузнецкое кладбище (один автобус).

Как уточнили журналисту AVOKADO в УТИС, данные маршруты будут действовать только 12 июня.


Транспортники порекомендовали новокузнечанам отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать меры предосторожности.

Да!
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