Специалисты займутся агрессивными собаками в Кемерове

В социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая заметила стаю агрессивных собак на улице Волгоградской. По словам горожанки, псы атаковали котят и загрызли их. Пользователи Сети обеспокоились данной ситуацией, так как неподалеку от указанного дома находится гимназия №21.

Администрация Кемерова отреагировала на обращение горожанки. Представители мэрии сообщили, что передали составили и передали заявку на отлов агрессивных собак, обитающих на улице Волгоградской, в специализированную организацию.

Ранее кемеровчане сообщили о растерзавшей котят стае собак.