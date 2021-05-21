Специалисты заявили об увеличении средних зарплат в Кузбассе свыше 46 тысяч рублей

Согласно данным Кемеровостата, в марте 2021 года кузбассовцы в среднем получали на 9,2% больше, чем в марте 2020 года, и на 6,7% больше, чем в феврале этого года — 46 260 рублей.

Больше всего получали сотрудники сферы научных исследований и разработок – 65 404 рубля, добычи угля – 65 325 рублей, производства химпродуктов – 62 305 рублей, металлургии – 61 454 рубля, страховой деятельности – 60 170 рублей, добычи руды – 59 204 рубля, производства кокса и нефтепродуктов – 56 476 рублей, ремонт оборудования – 56 016 рублей, энергетики – 54 557 рублей. производства оборудования – 52 566 рублей.

Самые маленькие зарплаты у работников общепита – 22 631 рубль, занятых полиграфической деятельностью – 17 618 рублей, производители мебели – 16 185 рублей, производители одежды – 13 283 рубля, производители кожи – 13 249 рублей.