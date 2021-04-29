Специалисты заявили о повышении спроса на жилую недвижимость в России

До окончания программы льготной ипотеки в России увеличится спрос на жилье. К такому выводу пришли эксперты рынка недвижимости.

Так, специалисты уверены, что интерес к жилой недвижимости возрастет после майских праздников. При этом отмечается, что однозначного решения о продлении программы пока нет, поэтому в мае-июне потенциальные покупатели будут торопиться заключить сделки. На повышение спроса может повлиять и снижение ставок рядом крупных банков, сообщает "Российская газета".

Аналитики сравнили текущую ситуацию на российском рынке с ажиотажем, произошедшем осенью 2020 года, когда покупатели стремились успеть приобрести жилье до завершения программы льготной ипотеки.

При этом ряд специалистов считает, что прошлогодняя ситуация не повторится, так как сильно выросшая стоимость нивелировала эффект низких ставок, но заверяют, что откладывать покупку квартиры в настоящий момент не целесообразно. С их слов, в ближайшее время желая недвижимость не убавит в цене.