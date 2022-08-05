Специалисты запретят движение по кемеровской улице из-за ремонта

С 20:00 пятницы, 5 августа, и до 20:00 понедельника, 8 августа, в столице Кузбасса движение транспорта по улице Ворошилова попадет под запрет. Новое ограничение связано с проведением ремонтных работ на одном из участков автомобильной дороги.

– В связи с проведением реконструкции и ремонта тепловых сетей временно закрывается сквозной проезд автомобильного транспорта возле областной детской больницы, – сказано в соцсетях СГК.

Кроме того, проведение реконструкции скажется и на подаче горячей воды в дома по улице Марковцева, 6. Поэтому в этот период гражданам придется терпеть некоторые неудобства.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что власти на выходных ограничат парковку в Ленинском районе Кемерова.