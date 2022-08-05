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Специалисты запретят движение по кемеровской улице из-за ремонта

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В кузбасской столице с вечера этого дня и до понедельника следующей недели движение транспорта будет ограничено на одной из улиц. Запрет связан с ремонтном. Отмечается, что в это время часть граждан лишится горячей воды.

С 20:00 пятницы, 5 августа, и до 20:00 понедельника, 8 августа, в столице Кузбасса движение транспорта по улице Ворошилова попадет под запрет. Новое ограничение связано с проведением ремонтных работ на одном из участков автомобильной дороги.

В связи с проведением реконструкции и ремонта тепловых сетей временно закрывается сквозной проезд автомобильного транспорта возле областной детской больницы, сказано в соцсетях СГК.

Кроме того, проведение реконструкции скажется и на подаче горячей воды в дома по улице Марковцева, 6. Поэтому в этот период гражданам придется терпеть некоторые неудобства.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что власти на выходных ограничат парковку в Ленинском районе Кемерова.

Telegram-канал СГК Кузбасс

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