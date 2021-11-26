Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что несколько отделений горноспасателей будут направлены в шахту "Листвяжная" для продолжения спасательных работ. Напомним, что накануне они были приостановлены из-за угрозы взрыва. Губернатор отметил, что специалисты заполнят шахту метаном, и только после этого займутся поисками оставшихся там людей.

‒ Прибыло три отделения ВГСЧ, составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м (по всему объему выработки - прим. ТАСС), чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается. По нашим прогнозным расчетам, это займет трое суток. После истечения этого времени будет принято дальнейшее решение о производстве [спасательных] работ на шахте, ‒ передает слова Сергея Цивилева ТАСС.

Ранее редакция AVOKADO писала о сотнях нарушений, выявленных на шахте "Листвяжная" в 2021 году.