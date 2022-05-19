Специалисты запланировали отключение света в кузбасском городе

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Некоторые жители одного из городов Кемеровской области сегодня останутся без электричества. Озвучены точные адреса, где произойдут перебои.

Сегодня в четверг, 19 мая, произойдут перебои с подачей электричества в дома прокопчан. Специалисты отмечают, что отключение света носит временный характер и произойдет из-за проведения ремонтных работ. Обесточены будут следующие адреса:

  • с 09:00 до 10:00 - пер. Дебринка, 1-37/А; ул. Дебринка, 5-68; ул. Захаренко, 33-71/А; ул. Пожарная, 7/Б-29;
  • с 09:00 до 16:00 - ул. Захаренко, 72-104,115,137/А; ул. Вишневая, 254, 255;
  • ул. 2-я Бачатская, 50; ул. Амурская, 45-51; ул. Баргузинская, 5-51; ул. Бачатская, 56-71; пер. Бачатский, 3-55; ул. Прямая, 1,4; пер. Прямой, 10,16; ул. Тихоновская, 1; ул. Якутская, 25-29;
  • ул. 2-я Стандартная, 1-18; ул. Нежинская, 1,2; ул. Стандартная, 10,1-23;
  • с 15:00 до 16:00 - пер. Дебринка, 1-37/А; ул. Дебринка, 5-68; ул. Захаренко, 33-71/А; ул. Пожарная, 7/Б-29.

Информация составлена по данным диспетчера местной Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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