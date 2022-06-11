Специалисты запланировали массовое отключение света в Кузбассе

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Сразу после продолжительных выходных в одном из городов Кемеровской области произойдет массовое отключение электроэнергии.

Так, во вторник, 14 июня, некоторые прокопчане будут сидеть без света. Обесточивание затронет граждан, проживающих по следующим адресам:

  • с 09:00 до 12:00 - ул.К. Либкнехта, 5,7А;
  • с 10:00 до 12:00 - СНТ "Курортное, 1-165; ул. Парковая, 280,280/А,282,18/А,278-287;
  • с 11:00 до 13:00 - ул. Гайдара, 9,10,11,13,14,15;
  • с 12:00 до 14:00 - ул. 2-я Ангарская, 27-36; ул. Ангарская, 26-39; ул. Балашовская, 1-45; ул. Боткина, 1-34; ул. О. Дундича, 13-18;
  • с 13:00 до 16:00 - ул. Зеленогорская, 52, 54.

По данным диспетчера городской Энергосети, отключение носит плановый характер и произойдет в связи с проведениями ремонтных работ. Об этом сообщает "Прокопьевск.ру".

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