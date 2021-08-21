Специалисты закрыли первый пляж в Кузбассе

По данным, представленным пресс-службой ГУ МЧС России по Кемеровской области, накануне сотрудники ГИМС официально закрыли еще два объекта у водоемов в регионе: пляж «Озерки» на реке Кондома в Калтане и место отдыха у воды на реке Барзас в Березовском.

Однако 33 пляжа и 40 мест отдыха все еще остаются доступны для посещения жителей Кемеровской области.

Ранее под запрет попали 13 мест отдыха у воды в Чебулинском и Промышленновском муниципальных округах. Новость с информацией об этом публиковалась на нашем сайте