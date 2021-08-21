Специалисты зафиксировали значительный прирост случаев COVID-19 за сутки в Кузбассе

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Власти раскрыли данные о новых случаях заражения коронавирусом в Кемеровской области.

По информации на утро субботы, 21 августа, в Кузбассе за прошедшие сутки были зафиксированы еще 180 случаев заражения COVID-19. Наибольший прирост заболевших был зафиксирован в Кемерове. Распространение вируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:

  • Кемерово - 35
  • Новокузнецк - 27
  • Ленинск-Кузнецк - 17
  • Белово - 12
  • Осинники и Юрга - 11
  • Междуреченск - 10
  • Киселевск - 8
  • Полысаево - 7
  • Анжеро-Судженск и Прокопьевск - 6
  • Калтан - 5
  • Беловский МР и Юргинский МО - 4
  • Ленинск-Кузнецкий МО - 3
  • Гурьевский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР и Яшкинский МР - 2
  • Краснобродский, Мыски, Кемеровский МО, Мариинский МР, Новокузнецкий МР и Яйский МР - 1

Всего c начала пандемии в Кемеровской области коронавирусом заразились 50 086 человек, из которых от инфекции уже смогли вылечиться 47 226 пациентов, включая 187 горожан, выписанных после переноса COVID-19 из медучреждений области за прошедшие сутки.


Остаются под наблюдением медиков 11 150 кузбассовцев, еще 1 773 человека получают лечение от китайской инфекции.


В публикации властей также сообщается и о новых случаях гибели: за прошедшие 24 часа в Кемеровской области скончались семь коронавирусных больных.

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