Специалисты зафиксировали значительный прирост случаев COVID-19 за сутки в Кузбассе

По информации на утро субботы, 21 августа, в Кузбассе за прошедшие сутки были зафиксированы еще 180 случаев заражения COVID-19. Наибольший прирост заболевших был зафиксирован в Кемерове. Распространение вируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:
- Кемерово - 35
- Новокузнецк - 27
- Ленинск-Кузнецк - 17
- Белово - 12
- Осинники и Юрга - 11
- Междуреченск - 10
- Киселевск - 8
- Полысаево - 7
- Анжеро-Судженск и Прокопьевск - 6
- Калтан - 5
- Беловский МР и Юргинский МО - 4
- Ленинск-Кузнецкий МО - 3
- Гурьевский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР и Яшкинский МР - 2
- Краснобродский, Мыски, Кемеровский МО, Мариинский МР, Новокузнецкий МР и Яйский МР - 1
Всего c начала пандемии в Кемеровской области коронавирусом заразились 50 086 человек, из которых от инфекции уже смогли вылечиться 47 226 пациентов, включая 187 горожан, выписанных после переноса COVID-19 из медучреждений области за прошедшие сутки.
Остаются под наблюдением медиков 11 150 кузбассовцев, еще 1 773 человека получают лечение от китайской инфекции.
В публикации властей также сообщается и о новых случаях гибели: за прошедшие 24 часа в Кемеровской области скончались семь коронавирусных больных.
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