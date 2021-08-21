Специалисты зафиксировали значительный прирост случаев COVID-19 за сутки в Кузбассе

По информации на утро субботы, 21 августа, в Кузбассе за прошедшие сутки были зафиксированы еще 180 случаев заражения COVID-19. Наибольший прирост заболевших был зафиксирован в Кемерове. Распространение вируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Кемерово - 35

Новокузнецк - 27

Ленинск-Кузнецк - 17

Белово - 12

Осинники и Юрга - 11

Междуреченск - 10

Киселевск - 8

Полысаево - 7

Анжеро-Судженск и Прокопьевск - 6

Калтан - 5

Беловский МР и Юргинский МО - 4

Ленинск-Кузнецкий МО - 3

Гурьевский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР и Яшкинский МР - 2

Краснобродский, Мыски, Кемеровский МО, Мариинский МР, Новокузнецкий МР и Яйский МР - 1

Всего c начала пандемии в Кемеровской области коронавирусом заразились 50 086 человек, из которых от инфекции уже смогли вылечиться 47 226 пациентов, включая 187 горожан, выписанных после переноса COVID-19 из медучреждений области за прошедшие сутки.

Остаются под наблюдением медиков 11 150 кузбассовцев, еще 1 773 человека получают лечение от китайской инфекции.

В публикации властей также сообщается и о новых случаях гибели: за прошедшие 24 часа в Кемеровской области скончались семь коронавирусных больных.