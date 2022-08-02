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Специалисты зафиксировали спад в промышленном производстве Кузбасса

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Промпроизводство в Кемеровской области снизилось.

Согласно данным специалистов, объемы промышленного производства в Кузбассе за первые полгода 2022 года снизились на 3,4%. В частности, в добывающих отраслях — на 7,1%, а в энергетике — на 5%. Что касается годовых показателей, то в сравнении с июнем 2021 года промышленное производство региона сократилось на 17%.


Наиболее сильно это заметно в сфере производства транспорта (-46,2%), вагоностроении (-24,1%), химии (-31,9%) и производстве металлоизделий (-14,9%). При этом снижение в отрасли добычи угля составило 13%, сообщает "Авант-Партнер".


Рост отмечается в выпуске лекарственных препаратов, ремонте машин, производстве электрооборудования и выпуске кокса. Увеличилось и производство продуктов питания.

Да!
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