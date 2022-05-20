Специалисты зафиксировали подземные толчки в Новокузнецком районе

Сегодня, 20 мая, оперативная сводка Алтае-Саянского ФИЦ ЕГС РАН показала, что в Кузбассе произошло сейсмособытие.

По данным специалистов, подземные толчки случились в 16:13 по местному времени в Новокузнецком районе области. Магнитуда землетрясения составила 2,4. Интенсивность в эпицентре осталась неустановленной.

Исходя из типа сейсмособытия – "quarry blast" – можно сделать вывод, что причиной его возникновения стали взрыв на одном из угольных предприятий.