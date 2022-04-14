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Специалисты зафиксировали подъем уровня воды в кузбасских реках

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Синоптики рассказали, как изменился уровень воды в реках Кемеровской области за сутки.

По состоянию на утро 14 апреля, три реки в Кузбассе поднялись на несколько сантиметров. Больше всего "прибавил" Мундыбаш: он вырос на 28 сантиметров, оставив до опасных отметок 3,8 метра. Уровень Кондомы поднялся на 2-20 сантиметров, до опасного уровня – 2,2-4,9 метра. Кроме того, на 3 сантиметра поднялась Искитимка, до опасных отметок – 2, 1 метра.


При этом уровень воды в Томи, протекающей через крупнейшие города региона, снизился, следует из данных кузбасских синоптиков. Так, в Кемерове сокращение составило 63 сантиметра, в Новокузнецке – 4 сантиметра.


Кроме того, на 7 сантиметров понизился уровень рек Иня, Уса и Мрассу.


Напомним, ранее вышедшая из берегов Кондома затопила несколько СНТ в Калтане. Специалисты спрогнозировали вскрытие Кии. В ближайшие дни в регионе установится достаточно теплая погода, которая может спровоцировать активное таяние снега.

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