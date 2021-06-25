Специалисты зафиксировали отставание хода вакцинации в Кузбассе от других регионов РФ

Соответствующие заключения следуют из исследования, которое провели журналисты "РБК". Стало известно, что к текущему моменту обязательная вакцинация была введена на территории 12 регионов.

Помимо того, журналисты сформировали таблицу, в которой описан процент привитого населения среди всех субъектов РФ.

Опираясь на соответствующие данные, известно, что почти во всех регионах, где ранее была введена обязательная вакцинация, прививку поставили от 15 до 20% населения от общего количества жителей, в некоторых случаях - от 10 до 15%. К последним причисляют и Кемеровскую область.

Напомним, что в пятницу, 25 июня, на территории Кузбасса были зафиксированы еще 173 случая передачи COVID-19. Зарегистрированы были и новые случаи смерти среди тех, кто лечился от коронавируса в медучреждениях региона.