Специалисты зафиксировали отставание хода вакцинации в Кузбассе от других регионов РФ

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Общая доля привитого населения в Кузбассе составляет 10-15% от общего количество жителей региона. Данные сопоставимы с показателями, которые наблюдаются в большинстве других субъектов России с введенной ранее обязательной вакцинацией для определенных категорий граждан.

Соответствующие заключения следуют из исследования, которое провели журналисты "РБК". Стало известно, что к текущему моменту обязательная вакцинация была введена на территории 12 регионов.


Помимо того, журналисты сформировали таблицу, в которой описан процент привитого населения среди всех субъектов РФ.


Опираясь на соответствующие данные, известно, что почти во всех регионах, где ранее была введена обязательная вакцинация, прививку поставили от 15 до 20% населения от общего количества жителей, в некоторых случаях - от 10 до 15%. К последним причисляют и Кемеровскую область.


Напомним, что в пятницу, 25 июня, на территории Кузбасса были зафиксированы еще 173 случая передачи COVID-19. Зарегистрированы были и новые случаи смерти среди тех, кто лечился от коронавируса в медучреждениях региона.

Таблицы: "РБК"

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