Специалисты зафиксировали новые случаи смерти среди лечившихся от COVID-19 кузбассовцев

По данным на утро среды, 1 сентября, в Кемеровской области за прошедший день погибли еще пять человек, лечившихся от COVID-19 в медучреждениях региона. Вместе с информацией о числе скончавшихся в публикации правительственного Telegram-канала уточняется и то, как протекало их заражение коронавирусом.

- У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Осинниках.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, - говорится в сообщении властей.

За прошедшие сутки в Кузбассе также было зафиксировано 174 случая передачи COVID-19. В общей сложности коронавирусом в регионе с начала пандемии заразились 52 044 человек, из которых 49 249 уже вылечились. Продолжают получать медпомощь в больницах области еще 1 652 пациента, 9 747 горожан остаются под наблюдением врачей.