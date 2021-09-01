Специалисты зафиксировали новые случаи смерти среди лечившихся от COVID-19 кузбассовцев

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Власти раскрыли подробности о зарегистрированном за минувшие сутки приросте количества погибших после заражения коронавирусом жителей Кемеровской области.

По данным на утро среды, 1 сентября, в Кемеровской области за прошедший день погибли еще пять человек, лечившихся от COVID-19 в медучреждениях региона. Вместе с информацией о числе скончавшихся в публикации правительственного Telegram-канала уточняется и то, как протекало их заражение коронавирусом.

- У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Осинниках.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, - говорится в сообщении властей.

За прошедшие сутки в Кузбассе также было зафиксировано 174 случая передачи COVID-19. В общей сложности коронавирусом в регионе с начала пандемии заразились 52 044 человек, из которых 49 249 уже вылечились. Продолжают получать медпомощь в больницах области еще 1 652 пациента, 9 747 горожан остаются под наблюдением врачей.

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