Специалисты зафиксировали еще одно землетрясение в Кузбассе

Из данных специалистов Алтае-Саянского ФИЦ ЕГС РАН следует, что сегодня ночью около 00:19 по местному времени на территории Кемеровской области произошло землетрясение с магнитудой 2,4, что касается интенсивности подземных толчков, то она составила 2,5 баллов.
Зафиксировать сейсмическое событие удалось в Беловском районе. Очаг располагался неподалеку от населенного пункта пгт Грамотеино.
Подземные толчки были спровоцированы естественными причинами.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что техногенное землетрясение произошло на юге Кузбасса.
Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН
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