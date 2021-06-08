Специалисты выявили в Новокузнецке факт загрязнения земли масляными отходами

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщения от Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города о том, что одно из предприятий в Новокузнецке оказывает пагубное воздействие на экологию.

По результатам рейда специалистам удалось установить, что компания на улице Промстроевской

проложила в землю шланги, из которых отработанные масла сливались в яму, выкопанную на прилегающей к организации территории и почву.

В связи с выявленными нарушениями, имеющаяся информация с соответствующей документацией и фотоснимками с места события, переданы в министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, а также в новокузнецкий отдел Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.