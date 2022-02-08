Специалисты выявили сотни нарушений при уборке снега в Кузбассе

По информации Государственной жилищной инспекции Кузбасса, с начала зимы специалистами было проверено более 8,1 тысячи кровель и 8,4 тысячи дворов. Проверялось качество очистки снега, своевременность работ, а также ограждение зоны сигнальными лентами.

Выяснилось, что управляющие компании региона допустили 460 нарушений при расчистке крыш и 260 – во время работ на дворовых территориях. Кроме того, нарушившие лицензионные требования УК стали фигурантами 80 административных дел. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на представителя ГЖУ Кузбасса.

Самые "проблемными" в плане нарушений оказались УК в Прокопьевске, Мысках, Новокузнецке, Киселевске, Березовском, Полысаеве, Тайге, Новокузнецком муниципальном районе и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.