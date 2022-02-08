Специалисты выявили сотни нарушений при уборке снега в Кузбассе

0
Фото:  

Сотрудники управляющих компаний в Кемеровской области допустили более 700 нарушений во время расчистки снега.

По информации Государственной жилищной инспекции Кузбасса, с начала зимы специалистами было проверено более 8,1 тысячи кровель и 8,4 тысячи дворов. Проверялось качество очистки снега, своевременность работ, а также ограждение зоны сигнальными лентами.


Выяснилось, что управляющие компании региона допустили 460 нарушений при расчистке крыш и 260 – во время работ на дворовых территориях. Кроме того, нарушившие лицензионные требования УК стали фигурантами 80 административных дел. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на представителя ГЖУ Кузбасса.


Самые "проблемными" в плане нарушений оказались УК в Прокопьевске, Мысках, Новокузнецке, Киселевске, Березовском, Полысаеве, Тайге, Новокузнецком муниципальном районе и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33459

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined