Специалисты выявили процент готовых привить детей от COVID-19 кемеровчан

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По данным опроса, часть жителей кузбасской столицы намерена поставить своему ребенку прививку "Спутник-М".

Согласно информации исследователей, 10% кемеровчан однозначно готовы поставить своему ребенку, возрастом от 12 до 17 лет, прививку от коронавирусной инфекции. Чуть больше, 21%, скорее склоняются к данному шагу. Отказываются от вакцинации подростков 34% жителей кузбасской столицы, 35% скорее не собираются прививать ребенка от COVID-19.

— Тех, кто однозначно готов сделать прививку детям, многократно больше среди респондентов, вакцинированных от COVID-19: 16% против 2% среди невакцинированных, — сообщают специалисты платформы SuperJob.

Исследователи подчеркивают, что противники вакцинации детей чаще всего ссылаются на недостаточное, по их мнению, тестирование препарата. Выступающие за прививку отмечают, что на их позицию повлиял рост числа случаев, когда коронавирус у детей протекает в тяжелой форме.


Напомним, сегодня, 28 января, в Кузбассе был зафиксирован абсолютный рекорд заболеваемости с начала пандемии. Препарат для прививки подросткам "Спутник-М" уже прибыл в регион. Специалисты Минздрава рассказали, где будет осуществляться вакцинирование детей.

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