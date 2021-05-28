Специалисты выявили новые случаи заболевания COVID-19 в Кузбассе

По информации на 11:00 28 мая, за минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у 55 кузбассовцев. Распространение COVID-19 зафиксировано в 12 территориях области. 59 человек были выписаны из медучреждений региона после лечения от коронавируса. На текущий момент все заболевшие изолированы и получают лечение. Наибольший прирост выявили на территории Кемерова, за последние сутки там заражение коронавирусом подтвердилось у 28 человек.

— Кемерово – 28, Новокузнецк – 7, Анжеро-Судженск – 6, Междуреченск – 4, Березовский – 2, Юрга – 2, Белово – 1, Осинники – 1, Беловский МР – 1, Мариинский МР – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

Один пациент скончался от COVID-19 за минувшие сутки. За все время пандемии в Кузбассе коронавирусом заразились 36 864 человека, умерли - 717, выздоровели - 35 541.

В настоящее время в медучреждениях региона находятся 606 кузбассовцев. Еще 1 572 остаются под наблюдением специалистов.