Специалисты выявили множество нарушений на «Южно-Кузбасской ГРЭС»

Проверка специалистов проводилась в рамках мероприятий по контролю за подготовкой к отопительному периоду 2021-2022 годов. Общее количество нарушений, выявленных в вышеупомянутых сферах, составило 98. Среди них: отсутствие проведенной экспертизы промышленной безопасности железобетонной дымовой трубы и несущих металлических конструкций всех одиннадцати котлов; наличие видимых разрушений обмуровочного слоя, яркого свечения пламени; установлено было и то, что пыль и зола вылетают на рабочую зону; на рабочих площадках для обслуживания котлов присутствует большое скопление пыли и строительно-монтажного мусора; не выполнены условия компенсирующих мероприятий после проведения экспертизы промышленной безопасности для дальнейшей безопасной эксплуатации металлических конструкций зданий и сооружений, здания главного корпуса и другие нарушения.

Установленные обстоятельства вошли в составленный акт, а также стали причиной для выдачи предписания.

В пресс-службе Сибирского управление Ростехнадзора отметили, что 26 июля текущего года в отношении ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» было возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. К текущему моменту материалы, собранные специалистами надзорного ведомства, были переданы на разбирательства в суд. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 и ст. 9.11 КоАП, также были возбуждены в отношении должностных лиц.