Проведенный в марте 2022 года мониторинг показал, что в городе Белово действует фантомная площадка по производству мяса. Специалисты, анализируя документооборот OOO "Хакасская мясная компания", установили грубое нарушение при оформлении ветеринарного законодательства. Так, предприятие оформило сертификат на 1 000 голов убойного скота без соответствующих документов, а потом, на основании этого, сделало сертификаты на говяжьи субпродукты в количестве 12,1 тонны.

Выездная проверка показала, что по адресу, указанному в документах как адрес фактического осуществления деятельности компании, никаких зданий не было. Кроме того, на обозначенной улице отсутствовали убойные пункты и площади для содержания крупного рогатого скота, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

Производственная площадка получила статус "фантомная" и была исключена из реестра. Материалы проверки специалисты направили в правоохранительные органы.