Специалисты выявили "фантомный" мясокомбинат в Кузбассе

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Площадки одного из мясопроизводящих предприятий, действующих на территории Кемеровской области, оказались несуществующими.

Проведенный в марте 2022 года мониторинг показал, что в городе Белово действует фантомная площадка по производству мяса. Специалисты, анализируя документооборот OOO "Хакасская мясная компания", установили грубое нарушение при оформлении ветеринарного законодательства. Так, предприятие оформило сертификат на 1 000 голов убойного скота без соответствующих документов, а потом, на основании этого, сделало сертификаты на говяжьи субпродукты в количестве 12,1 тонны.


Выездная проверка показала, что по адресу, указанному в документах как адрес фактического осуществления деятельности компании, никаких зданий не было. Кроме того, на обозначенной улице отсутствовали убойные пункты и площади для содержания крупного рогатого скота, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.


Производственная площадка получила статус "фантомная" и была исключена из реестра. Материалы проверки специалисты направили в правоохранительные органы.

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