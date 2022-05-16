Специалисты высказались о появлении "смерчей" в Кузбассе

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, стоит ли опасаться возникновения вихрей на территории региона.

По данным специалистов, в минувшие выходные в Кузбассе было жарко и ветрено. На сегодняшний день погодные условия в регионе не подходят для того, чтобы возникли смерчи. Синоптики отмечают, что влаги для образования вихрей недостаточно. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.


Синоптики также отметили, что обычно смерч проходит несколькими полосами и может оставлять за собой серьезный ущерб.


Напомним, что ранее кузбассовцы засняли "смерч" на одной из трасс. Кемеровчане сообщили, что зависшая в воздухе пыль ограничила им обзор.

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