Специалисты введут в Кемерове режим "черное небо" из-за образования дымки

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Утром в кузбасской столице местные жители обратили внимание на появление дымки, обладающей неприятным запахом. По данным Кемеровского гидрометцентра, из-за нее в городе планируется ввести режим "черное небо".

Как сообщили журналисту AVOKADO в Кемеровском гидрометцентре, в настоящее время регион находится под влиянием антициклона. Отсутствие осадков и ветра при этом способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. В связи с этим в ближайшее время в Кемерове будет введет режим "черное небо" или неблагоприятных метеоусловий (НМУ).


Также отмечается, что аналогичные меры будут предприняты в Новокузнецке и Прокопьевске. Эти города являются промышленными центрами, поэтому первыми попадают под действие режима, который предполагает снижение выбросов с предприятий в атмосферу.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала подробности об образовавшейся утром в Кемерове дымке с неприятным запахом.

Да!
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