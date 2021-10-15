Как сообщили журналисту AVOKADO в Кемеровском гидрометцентре, в настоящее время регион находится под влиянием антициклона. Отсутствие осадков и ветра при этом способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. В связи с этим в ближайшее время в Кемерове будет введет режим "черное небо" или неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Также отмечается, что аналогичные меры будут предприняты в Новокузнецке и Прокопьевске. Эти города являются промышленными центрами, поэтому первыми попадают под действие режима, который предполагает снижение выбросов с предприятий в атмосферу.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала подробности об образовавшейся утром в Кемерове дымке с неприятным запахом.