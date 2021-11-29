Специалисты вскрыли две квартиры ради спасения 90-летних кемеровчанок

Первый инцидент произошел в Кемерове, в одном из домов по проспекту Кузнецкому. Внучка пришла навестить свою 90-летнюю бабушку, однако дверь в квартиру оказалась заперта на щеколду, а изнутри доносились крики пенсионерки. Спасатели открыли дверь с помощью специальных инструментов. Пожилая женщина была обнаружена на полу: она жаловалась на боль в ногах.





Схожее происшествие случилось и на бульваре Строителей. Родственники не смогли попасть в квартиру к женщине 1931 года рождения, так как дверь была закрыта на щеколду изнутри. На стук и телефонные звонки пожилая кемеровчанка не реагировала, поэтому обеспечивать доступ в жилье пришлось прибывшим спасателям. Пенсионерка была найдена на полу без сознания и госпитализирована, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Отмечается, что с начала 2021 года специалистам удалось сохранить жизни более 340 горожан.