Специалисты вскрыли две квартиры ради спасения 90-летних кемеровчанок

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Жители кузбасской столицы обратились за помощью к спасателям, когда их 90-летние родственницы не открыли двери.

Первый инцидент произошел в Кемерове, в одном из домов по проспекту Кузнецкому. Внучка пришла навестить свою 90-летнюю бабушку, однако дверь в квартиру оказалась заперта на щеколду, а изнутри доносились крики пенсионерки. Спасатели открыли дверь с помощью специальных инструментов. Пожилая женщина была обнаружена на полу: она жаловалась на боль в ногах.


Схожее происшествие случилось и на бульваре Строителей. Родственники не смогли попасть в квартиру к женщине 1931 года рождения, так как дверь была закрыта на щеколду изнутри. На стук и телефонные звонки пожилая кемеровчанка не реагировала, поэтому обеспечивать доступ в жилье пришлось прибывшим спасателям. Пенсионерка была найдена на полу без сознания и госпитализирована, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Отмечается, что с начала 2021 года специалистам удалось сохранить жизни более 340 горожан.

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