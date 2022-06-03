Специалисты возобновили подачу света в Новокузнецке после ЧП с трактором

Жители Новоильинского района Новокузнецка после инцидента с трактором, в результате которого опора ЛЭП оказалась на земле, а свет исчез из домов части граждан, оказались подключены к временной схеме электроснабжения. Подробности о ликвидации последствий ЧП сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

– В 21-48 завершили работы по созданию временной схемы электроснабжения потребителей Новоильинского района Новокузнецка. Электричество подается в полном объеме, – сказал он в Telegram-канале.

К слову, замена поврежденного оборудования будет произведена уже сегодня в пятницу, 3 июня.