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Специалисты в Кузбассе уничтожили более 14 кг запрещенной еды из зарубежья

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Инспекторы надзорного органа выявили шесть партий подозрительной продукции, которую пытались провести пассажиры в аэропорту Кемерова.

Международный аэропорт кузбасской столицы принял в январе 2022 года десять рейсов из Таджикистана. Прибывшие в регион пассажиры пытались провезти в багаже шесть партий запрещенной продукции. Всего специалисты обнаружили в 1 500 единицах багажа и ручной клади 14,5 кг яблок и миндаля. Изъятые продукты были уничтожены в соответствии с законодательством.


Сотрудники Россельхознадзора по Кузбассу напомнили, что основанием для запрета стало введение в 2012 году временных ограничений на ввоз в Россию продукции растительного происхождения в багаже и ручной клади пассажиров из Республик Тадджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Данные меры были вызваны систематическим выявлением в обозначенных продуктах карантинных для РФ объектов.

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