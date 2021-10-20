Специалисты установят новые знаки на опасном кемеровском перекрестке

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Дорожники прокомментировали жалобу кемеровчанки на потенциально опасный участок дороги в одном из районов города.

Жительница кузбасской столицы рассказала в соцсетях главы города о ситуации, сложившейся на пересечении улицы Марковцева и проспекта Ленинградский. Горожанка опасается, что зимой этот участок может стать местом аварий, поскольку разметку становится не видно.

– По разметке крайняя правая полоса только для поворота направо, а зимой разметки нет и многие едут прямо, есть вероятность возникновения аварийной ситуации (авт. стиль сохранен – прим. ред.), – написала женщина.

В Центре организации дорожного движения в ответ на обращение пообещали, что новые знаки, обозначающие направление движения по полосам на данной территории, появятся в следующем году.

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