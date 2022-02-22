Специалисты установят 12 новых светофоров в Кемерове

Согласно официальной информации, в 2022 году в Кемерове появятся 12 новых светофоров. Среди прочего, они будут установлены вблизи образовательных учреждений и на нерегулируемых перекрестках с высокой интенсивностью движения.



Так, светофорные объекты появятся по следующим адресам:

• улица Весенняя, 17 (лицей №62)

• улица Красная, 20 (школа №10)

• проспект Михайлова, 5Б (школа №85)

• улица Ю. Смирнова, 18 (лицей №89)

• проспект Молодежный, 9в (школа №97)

• улица Дружбы, 7 (школа №14)

• бульвар Строителей, 44б (гимназия №25)



Также светофоры поставят на перекрестке проспекта Ленина с улицей Чкалова и улицы Кирова с улицей Ноградской. Кроме того, электронные регулировщики появятся на двух нерегулируемых пешеходных переходах в районе дома №26 по бульвару Строителей и дома №14 по проспекту Московскому, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Кроме того, светофор появится на новом участке проспекта Ленина, который был построен в 2020 году.