Специалисты установят 12 новых светофоров в Кемерове

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Власти кузбасской столицы сообщили об установке нескольких светофорных объектов для снижения количества ДТП.

Согласно официальной информации, в 2022 году в Кемерове появятся 12 новых светофоров. Среди прочего, они будут установлены вблизи образовательных учреждений и на нерегулируемых перекрестках с высокой интенсивностью движения.

Так, светофорные объекты появятся по следующим адресам:
• улица Весенняя, 17 (лицей №62)
• улица Красная, 20 (школа №10)
• проспект Михайлова, 5Б (школа №85)
• улица Ю. Смирнова, 18 (лицей №89)
• проспект Молодежный, 9в (школа №97)
• улица Дружбы, 7 (школа №14)
• бульвар Строителей, 44б (гимназия №25)

Также светофоры поставят на перекрестке проспекта Ленина с улицей Чкалова и улицы Кирова с улицей Ноградской. Кроме того, электронные регулировщики появятся на двух нерегулируемых пешеходных переходах в районе дома №26 по бульвару Строителей и дома №14 по проспекту Московскому, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.


Кроме того, светофор появится на новом участке проспекта Ленина, который был построен в 2020 году.

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