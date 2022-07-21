Специалисты убьют молодого медведя из-за разорения пасек в Кузбассе

Согласно информации, размещенной департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса, охотникам разрешается устранить двухлетнего бурого медведя, обитающего в Кемеровском муниципальном округе.

Отстрел должен быть проведен до 22 июля текущего года. Тушу хищника специалисты смогут использовать в личных целях. Из документа департамента следует, что причиной для ликвидации животного стало неоднократное разорение пасек и выявление угрозы для здоровья жителей поселков Килинск и Звездный.

Отметим, что это уже десятое решение об устранении медведя в Кемеровской области с начала года. В прошлый раз власти разрешили убить хищника, напавшего на домашний скот.