Специалисты спрогнозировали высокую активность клещей в Кузбассе

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали об эпидемическом сезоне 2022 года.

Кузбасс на сегодняшний день остается территорией, на которой регулярно отмечаются случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Факты присасывания паукообразных и заражения населения различными инфекциями отмечаются во всех муниципалитетах.


Специалисты-энтомологи предрекли высокую численность и активность клещей в 2022 году. При этом в Кемеровской области активность этих паукообразных в среднем продолжается с последней декады марта до третьей декады октября. Пик прогнозируется на май - начало июня, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.


Для предупреждения распространения заболеваний, передающихся через укус клеща, специалисты рекомендуют пройти иммунизацию. Кроме того, в регионе будут проведены обработки от данных кровососущих на площади более 2 000 га.

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