Специалисты спрогнозировали погоду в Кузбассе на ближайшие дни

Завтра, 24 мая, температура в Кузбассе ночью опустится до +3,+8°C. Днем потеплеет до +22,+27°C. Ветер восточный, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 14. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В среду ночью столбики термометров опустятся до +8,+13°C, местами до +1,+6°C. Днем воздух прогреется до +26,+31°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду. Днем местами порывы до 13 метров в секунду. Малооблачно, без осадков, сообщают сотрудники Кемеровского гидрометцентра.

Температура ночью 26 мая опустится до +11,+16°C, местами до +5,+10°C. Днем столбики термометров поднимутся до +26,+31°C. Ветер восточный, скорость существенно не изменится. Переменная облачность, без осадков.

В ближайшие дни на территории региона будет сохраняться горимость 4, местами 5 классов.