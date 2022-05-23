+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Специалисты спрогнозировали погоду в Кузбассе на ближайшие дни

0
Фото:  

Потепление и ветер скоростью до 14 метров в секунду ожидаются в Кемеровской области.

Завтра, 24 мая, температура в Кузбассе ночью опустится до +3,+8°C. Днем потеплеет до +22,+27°C. Ветер восточный, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 14. Переменная облачность, преимущественно без осадков.


В среду ночью столбики термометров опустятся до +8,+13°C, местами до +1,+6°C. Днем воздух прогреется до +26,+31°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду. Днем местами порывы до 13 метров в секунду. Малооблачно, без осадков, сообщают сотрудники Кемеровского гидрометцентра.


Температура ночью 26 мая опустится до +11,+16°C, местами до +5,+10°C. Днем столбики термометров поднимутся до +26,+31°C. Ветер восточный, скорость существенно не изменится. Переменная облачность, без осадков.


В ближайшие дни на территории региона будет сохраняться горимость 4, местами 5 классов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36560

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined