Специалисты спрогнозировали начало ледохода на кузбасских реках

Каждый год реки в Кузбассе вскрываются в разное время. В среднем, это происходит с 14 по 17 апреля, но в 2022 году данный процесс фиксируется раньше. Так, река Мундыбаш начала свой ледоход уже 5 апреля. В скором времени синоптики Кемеровского гидрометцентра ожидают вскрытие Кондомы и Мрас-Су, которые протекают в южной части региона.

Кроме того, по информации специалистов, на реке Томь в Новокузнецке уже начался ледоход. Предположительно, вскоре он начнется и в Кемерове. Сейчас на Томи в областной столице ледостав с полыньями.

Активное снеготаяние и подтаивание ледяного покрова вызваны осадками и потеплением. На некоторых территориях области столбики термометров поднимались +20ºС. Власти одного из муниципалитетов региона уже начали эвакуацию жителей, дома которых подверглись подтоплению.