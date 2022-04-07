Специалисты спрогнозировали начало ледохода на кузбасских реках

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Синоптики рассказали о вскрытии рек в Кемеровской области.

Каждый год реки в Кузбассе вскрываются в разное время. В среднем, это происходит с 14 по 17 апреля, но в 2022 году данный процесс фиксируется раньше. Так, река Мундыбаш начала свой ледоход уже 5 апреля. В скором времени синоптики Кемеровского гидрометцентра ожидают вскрытие Кондомы и Мрас-Су, которые протекают в южной части региона.


Кроме того, по информации специалистов, на реке Томь в Новокузнецке уже начался ледоход. Предположительно, вскоре он начнется и в Кемерове. Сейчас на Томи в областной столице ледостав с полыньями.


Активное снеготаяние и подтаивание ледяного покрова вызваны осадками и потеплением. На некоторых территориях области столбики термометров поднимались +20ºС. Власти одного из муниципалитетов региона уже начали эвакуацию жителей, дома которых подверглись подтоплению.

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