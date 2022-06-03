Специалисты создадут в кемеровском парке Победы взлетную полосу

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В одном из популярных кемеровских парков продолжаются ремонтные работы. К текущему моменту известно, что специалисты намерены создать на территории для отдыха горожан взлетную полосу.

Обновление парка имени Жукова в столице Кузбасса продолжается. Фотографии, на которых запечатлен ход ремонтных работ, появились в открытом доступе.


В настоящий момент специалисты готовят бетонное основание стелы "Город трудовой доблести", а также расширяют парк и набережную, но при это не уничтожают зеленые насаждения, а пытаются сохранить былую зелень, все деревья и аллеи. В скором времени одна из локаций обзаведется взлетной полосой.

– Появится новая военная техника – дополнительно к той, которая сейчас на реставрации. Уже готовы основания и видны контуры некоторых инсталляций, например, взлетной полосы, где разместится самолет, – рассказал Илья Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти заявили о 50% готовности новой стелы в кемеровском парке Победы.

Фото: Telegram / Илья Середюк

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