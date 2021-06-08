Специалисты сообщили подробности о новом случае смерти среди кузбассовцев с COVID-19

По информации на 11:00 сегодняшнего дня, 8 июня, заболевание COVID-19 в Кузбассе за минувшие сутки было подтверждено еще у 67 человек. 59 пациентов вылечились и были выписаны из инфекционных медучреждений региона. Был также зафиксирован случай гибели сред тех, кто продолжал лечиться от коронавируса в кузбасском медучреждении.

– У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове, – сообщили сотрудники оперштаба.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 37504 человека. Из них 36161 уже были выписаны из медучреждений региона. Сейчас же в кузбасских больницах продолжают находиться 605 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего погибли 738 пациентов, лечившихся от COVID-19.