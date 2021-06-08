Специалисты сообщили подробности о новом случае смерти среди кузбассовцев с COVID-19

0
Фото:  

Сотрудники регионального оперштаба рассказали о росте количества погибших, которые проходили лечение от коронавируса в Кемеровской области. За минувшие сутки прирост смертности составил один случай.

По информации на 11:00 сегодняшнего дня, 8 июня, заболевание COVID-19 в Кузбассе за минувшие сутки было подтверждено еще у 67 человек. 59 пациентов вылечились и были выписаны из инфекционных медучреждений региона. Был также зафиксирован случай гибели сред тех, кто продолжал лечиться от коронавируса в кузбасском медучреждении.

– У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове, – сообщили сотрудники оперштаба.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 37504 человека. Из них 36161 уже были выписаны из медучреждений региона. Сейчас же в кузбасских больницах продолжают находиться 605 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего погибли 738 пациентов, лечившихся от COVID-19.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25853

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined