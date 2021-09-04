Специалисты сообщили подробности гибели еще нескольких кузбассовцев с COVID-19

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Течение заражения коронавирусом еще у шести больных в Кемеровской области завершилось летальным исходом.

По информации на утро субботы, 4 сентября, в Кузбассе было зафиксировано еще шесть случаев гибели среди горожан с COVID-19. Подробности о течении их заболевания специалисты раскрыли в правительственном Telegram-канале.

- У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочнокишечного тракта, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, желудочнокишечного тракта. Она проживала в Кемерове, - говорится в сообщении властей.

С зарегистрированным приростом общее количество погибших пациентов с COVID-19 в Кемеровской области к настоящему времени составляет уже 1 158.


Также прирост был зафиксирован в количестве зараженных коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа заболевание китайской инфекцией было подтверждено медиками еще у 171 человека. При этом выписано из больниц региона после лечения от COVID-19 за прошедшие сутки было 184 горожанина.

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