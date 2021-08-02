Специалисты сообщили о смерти еще пяти кузбассовцев с COVID-19

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Прошедшие сутки в Кемеровской области не смогли пережить еще несколько горожан, болевших коронавирусом.

По информации на утро понедельника, 2 августа, в Кузбассе были зафиксированы пять случаев гибели среди пациентов, лечившихся от COVID-19. Более подробно о патологиях, сопутствовавших их кончине, рассказали специалисты регионального оперштаба.

- У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболеваний печени и почек. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе, - говорится в сообщении властей.

Из данных, распространенных властями, также стало известно о новых случаях передачи COVID-19 в Кузбассе: за прошедшие сутки заболевание коронавирусом подтвердилось у 201 человека.


Общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в Кемеровской области к текущему моменту составляет 46 475 человек, из которых 43 565 уже вылечились от COVID-19. Число погибших почти достигло одной тысячи: с начала пандемии скончавшихся с болезнью насчитывается порядка 989 человек.

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