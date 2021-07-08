Специалисты сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в Кузбассе за неделю

Данные, приведенные на сайте надзорного ведомства, за прошедшую отчетную неделю – период с 28 июня по 4 июля – в Кузбассе были зафиксированы еще 1 171 случай передачи коронавируса. Опираясь на соответствующий показатель, специалисты установили рост уровня заболеваемости инфекцией в регионе. В сравнении с предшествующей неделей он увеличился на 5,4%.

Также специалисты отметили, что прививочная кампания против коронавируса продолжается в Кемеровской области.

- Для специфической профилактики коронавирусной инфекции применяются три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» – ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» – НИИ имени Н.П. Чумакова, - уточнили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на понедельник, 5 июля, первую дозу вакцины получили 466,7 тысяч кузбассовцев, двукратно привились 280,5 тысяч человек.

Напомним, что ранее о ситуации с распространением COVID-19 в регионе также рассказала представитель кузбасского Минздрава.