Специалисты сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в Кузбассе за неделю

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Уровень распространения коронавируса в Кемеровской области за минувшие семь дней вырос на 5,4 %. Актуальные данные о ситуации с передачей инфекции в регионе сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Данные, приведенные на сайте надзорного ведомства, за прошедшую отчетную неделю – период с 28 июня по 4 июля – в Кузбассе были зафиксированы еще 1 171 случай передачи коронавируса. Опираясь на соответствующий показатель, специалисты установили рост уровня заболеваемости инфекцией в регионе. В сравнении с предшествующей неделей он увеличился на 5,4%.


Также специалисты отметили, что прививочная кампания против коронавируса продолжается в Кемеровской области.

- Для специфической профилактики коронавирусной инфекции применяются три вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» – ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», «КовиВак» – НИИ имени Н.П. Чумакова, - уточнили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на понедельник, 5 июля, первую дозу вакцины получили 466,7 тысяч кузбассовцев, двукратно привились 280,5 тысяч человек.


Напомним, что ранее о ситуации с распространением COVID-19 в регионе также рассказала представитель кузбасского Минздрава.

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