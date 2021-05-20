Специалисты сообщили о новых заболевших COVID-19 в Кузбассе

По информации на 11:00 20 мая, за минувшие сутки специалисты диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 57 человек в регионе. Заболевшие COVID-19 изолированы и получают лечение.

В то же время за сутки в Кузбассе выздоровели 66 человек с ранее подтвержденным диагнозом. Новых зараженных медики выявили в 18 кузбасских территориях. Областным лидером по суточной заболеваемости стал Кемерово.

– Кемерово - 14, Анжеро-Судженск - 5, по 4 - Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Промышленновский МО, по 3 - Междуреченск, Крапивинский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО, по 2 - Белово, Осинники, Кемеровский МО, Топкинский МО, Тяжинский МР, по 1 - Киселевск, Полысаево, Прокопьевск, Гурьевский МР, – сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

На сегодняшний день в Кузбассе получают медицинскую помощь 607 пациентов с подтвержденным коронавирусом, под наблюдением 1 387 человек.