Специалисты сообщили о новых заболевших COVID-19 в Кузбассе

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Новых зараженных коронавирусом выявили на 18 территориях Кемеровской области.

По информации на 11:00, 16 мая, за минувшие сутки специалисты диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 61 человек в регионе. Заболевшие COVID-19 изолированы и получают лечение.


В то же время за сутки в Кузбассе выздоровели 65 человек с ранее подтвержденным коронавирусом. Новых зараженных медики выявили на 14 кузбасских территориях. Областным лидером по суточной заболеваемости стал город Кемерово.

Кемерово-30, Новокузнецк-10, Кемеровский МО-3, по 2-Белово, Березовский, Л-К, Осинники, Промышленновский МО, Топкинский МО, по 1-Калтан, Киселевск, Полысаево, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Яшкинский МР, – сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

На сегодняшний день в Кузбассе получают медицинскую помощь 632 пациентов с подтвержденным коронавирусом, под наблюдением 1452 человека.

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