Специалисты сообщили о новых заболевших COVID-19 в Кузбассе

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Новых зараженных коронавирусом выявили на 18 территориях Кемеровской области.

По информации на 11:00, 3 мая, за минувшие сутки специалисты диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 65 человек в регионе. Заболевшие COVID-19 изолированы и получают лечение. В то же время за сутки в Кузбассе выздоровели 53 человека с ранее подтвержденным коронавирусом. Новых зараженных медики выявили на 18 кузбасских территориях. Областным лидером по суточной заболеваемости стал город Кемерово.

Кемерово-17, Осинники-9, Л-К-6, по 5-Киселевск и Новокузнецк, Юрга-4, по 3-А-С, Междуреченск и Яшкинский МР, Промышленновский МО-2, по 1-Березовский, Калтан, Полысаево, Тайга, Гурьевский МР, Кемеровский МО, Прокопьевский МО и Чебулинский МО , – сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

На сегодняшний день в Кузбассе получают медицинскую помощь 577 пациентов с подтвержденным коронавирусом, под наблюдением 2182 человек.

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