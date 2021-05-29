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Специалисты сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в Кузбассе

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Количество случаев заражения коронавирусом выросло за сутки. Медики рассказали о распространении инфекции в Кемеровской области.

По данным на 11:00 субботы, 29 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе заражение COVID-19 подтвердилось у 53 человек. Все заболевшие изолированы и получают медицинскую помощь. 52 человека были выписаны из медучреждений региона после того, как вылечились от коронавируса. Новые случаи заражения специалисты выявили в 22 территориях области. Больше всего зараженных за минувшие сутки обнаружили в столице Кузбасса.

— Кемерово – 20, Новокузнецк – 5, Прокопьевск – 3, Киселевск – 3, Анжеро-Судженск – 2, Междуреченск – 2, Осинники – 2, Гурьевский МО – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МР – 1, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1, — сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Еще два человек, болевших COVID-19, скончались за минувшие сутки.


Продолжают лечиться в больницах региона еще 605 пациентов с коронавирусом. Под наблюдением медиков остаются 1766 кузбассовцев.

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