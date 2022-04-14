Специалисты снова отключат прокопчан от электроэнергии

Сегодня в четверг, 14 апреля, прокопчанам предстоит пережить очередное отключение света. Электричества не будет несколько часов по адресам:
- с 09:00 до 10:30 - пер. Дебринка, 1-37/А; ул. Дебринка, 5-68; ул. Захаренко, 33-137/А; ул. Пожарная, 7/Б-29; ул. Вишневая, 254,255;
- с 09:00 до 13:00 - ул. Дебринка, 1-64; ул. Захаренко, 6-41;
- с 09:00 до 16:00 - ул. Алейская, 1-50; ул. Бунгурская, 2-47; ул. Журинская, 1-28; ул. Рудная, 2-37; ул. Салаирская, 56; ул. Чуйская, 1-51; ул. Эстонская, 3-57; ул. 2-я Арбатская, 2-50; ул. Арбатская, 1-48; ул. Волынская, 1-38; ул. Гвардейская, 1-13; ул. Печерская, 17-19; ул. Отечественная, 2-8; ул. Раздольная, 1-45; пер. Раздольный, 1-18; ул. Салаирская, 7-52; ул. Снежная, 1-38; ул. Ставропольская, 2-36; ул. Стрельникова, 1-36; ул. Учебная, 2-24; ул. Волынская, 33-50; ул. Карбышева, 1-79; ул. Леонова, 1-76; ул. Рудная, 30-47; ул. Черняховского, 1-37,112-114; ул. Мелиараторов, 2-18; ул. с/о ш. Коксовая сад, 20,63,318,340;
- с 13:00 до 17:00 - ул. Береговая, 19-90; ул. В.Калинина, 4-66; ул. Черногорская, 3-62; пер. Набережный, 3-9; пер. Снайперский, 1-36; пер. Черногорский, 8-28; ул. Кайгородова, 2-28; пер. Береговой, 3-18; пер. Ламповый, 9-30; ул. Прокопьевская, 79-89;
- с 15:00 до 16:00 - ул. Автомобилистов, 1-5; ул. Декабристов, 5-12; пер. Закраевского, 1-6; ул. Краснодарская, 1-34; пер. Краснодарский, 1-9; ул. Новаторов, 1-18; ул. Общественная, 1-32; ул. Прогресса, 1-14; ул. Творческая, 1-30,30/А,30/Б; ул. Цветочная, 1-15; ул. Юбилейная, 15,19,21;
- с 15:30 до 17:00 - пер. Дебринка, 1-37/А; ул. Дебринка, 5-68; ул. Захаренко, 33-137/А; ул. Пожарная, 7/Б-29; ул. Вишневая, 254, 255.
Причина перебоев в подаче электроэнергии – ремонтные работы, которые специалисты спланировали заранее, передает "Прокопьевск.ру".
Загрузка комментариев