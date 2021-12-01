Согласно информации официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля, проводимые на "Листвяжной" проверки не фиксировали случаев массового выхода из строя стационарных датчиков и персональных приборов. Кроме того, обращений и сообщений о намеренном повреждении датчиков на угольных предприятиях Кузбасса в Ростехнадзор не поступало.

‒ При выявлении факта намеренного повреждения датчиков контроля газа была бы инициирована внеплановая проверка всех без исключения (персональных и стационарных) приборов контроля газа в шахте, с оформлением административных материалов, ‒ заявил Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что информация об умышленной порче датчиков была бы передана правоохранителям, так как подразумевает состав преступления, наказание за которое предусмотрено УК РФ. Кроме того, Андрей Виль сообщил, что информация о повреждении приборов для измерения концентрации газа будет проверена комиссией Ростехнадзора.

Напомним, что некоторые шахтеры заявили, что руководство "Листвяжной" заклеивало датчики метана, чтобы работы по добыче угля продолжались. Сейчас приборы с кузбасской шахты переданы на экспертизу. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. По последним данным, были обнаружены тела еще 18 погибших в результате инцидента.