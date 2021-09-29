Специалисты Роспотребнадзора заявили об изменении основных симптомов COVID-19

Эксперты сообщили, что коронавирусная инфекция стала все чаще проявляться через органы желудочно-кишечного тракта.
Согласно последним исследованиям, у многих заболевших основными симптомами COVID-19 стали тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Органы пищеварения страдают при коронавирусе из-за повышенной проницаемости слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, системного воспаления и расстройства микроциркуляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Хадижат Омарову.
Изменения в симптомах COVID-19 специалисты связывают с мутацией вируса.
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