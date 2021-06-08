Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали нарушение санитарных норм в трех кузбасских лагерях

Массовые проверки прошли в детских лагерях Кузбасса. Специалисты осмотрели организации отдыха и оздоровления на предмет готовности к старту летнего сезона. Так, по ее итогам было установлено, что в трех пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей присутствуют нарушения санитарного законодательства в части организации противоэпидемических мероприятий, а также организации дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

В этой связи должностные лица были привлечены к ответственности. В их отношении было вынесено 4 постановления о том, чтобы назначить административное наказание в виде штрафа на общую сумму 2 тысячи 500 рублей. Кроме того, были также выданы предписания об устранении установленных нарушений. Недочеты уже ликвидированы.

Также уточняется, что по данным на понедельник, 7 июня, в Кузбассе работают 552 организации отдыха детей и их оздоровления. Приняли они уже 36,8 тысяч юных жителей региона.

- Все проверки проводятся с использованием лабораторно-инструментальных методов исследования, - подчеркнули в ведомстве.

Известно, что начат был осмотр еще 26 соответствующих организаций в Кузбассе. Пробы там взяли воды, продуктов, почвы и песка. Их анализы показали, что они соответствуют нормам.